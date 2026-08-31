Ambesi: “Avevo intuito che Sinner avesse una tendinopatia. Alcaraz in grande progresso”

Tutto pronto per il via degli US Open 2026 di tennis. L’ultimo torneo del Grande Slam della stagione, anche se non vedrà al proprio via Jannik Sinner, regalerà parecchi spunti di interesse. Dal ritorno di Carlos Alcaraz al cammino degli italiani, gli argomenti non mancano e non sono mancati nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi da diversi punti: “Non parlo della hall-of-fame perché è un argomento nullo per me. Sul resto c’è tanto. A differenza dell’anno scorso, ho apprezzato molto il doppio misto, è un’idea che ha il suo fondamento e può essere studiata meglio. C’erano coppie con grandi nomi, marito e moglie, milionari statunitensi, le partite sono state piacevoli, con un Cobolli in buona forma. Si sono viste sfide di alto livello e il livello è stato interessante. Abbiamo anche visto donne fare punti contro l’uomo e non è da poco. Vedremo come evolverà la questione olimpica perchè potrebbe essere implementata”.

La situazione degli italiani a New York: “Avevo detto che firmavo per 7 italiani al termine delle qualificazioni. Magari non sono arrivati tutti quelli che pensavo, ma il numero c’era. Non mi aspettavo che i 4 che sono entrati in tabellone fossero i 4 che avrebbero passato il turno. Pensavo che Grant, per esempio, ce l’avrebbe fatta. Ha avuto diversi picchi, salvo poi calare nettamente a livello fisico nel finale. Nel tabellone sono in 10, 6 partono con i favori del pronostico. Sonego contro Zverev è proibitiva, ma meglio trovarlo prima che poi. Il record di italiani al secondo turno è 6. Vedremo.”.

Un rapido passaggio sul vincitore della scorsa edizione, rientrato dopo 4 mesi di stop: “Alcaraz? Chi l’ha visto mi ha detto che è in grande progresso”.

Massimiliano Ambesi svela la sua speranza per il torneo di Flushing Meadows: “Vorrei che vincesse uno tra Auger-Aliassime, dopo l’ottimo percorso dell’anno scorso, Shelton e Fritz”.

Uno sguardo al torneo femminile: “Viste le condizioni di Rybakina, se dovesse uscire subito, perderebbe la possibilità di salire al numero 1 e per Gauff, Pegula e Sabalenka, alzare il trofeo darebbe a loro il numero 1”.

Ultima battuta sul grande assente, Jannik Sinner: “Avevo parlato di tendinopatia e avevo indovinato. Si è aspettata l’ufficialità e speriamo ora che possa tornare a fine settembre”.

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