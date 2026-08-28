Algeria e Tunisia si sfideranno per l’oro nel calcio ai Giochi del Mediterraneo. Finalina per l’Italia

L’Algeria ha sconfitto il Marocco nella seconda semifinale del torneo di calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Nel sempre sentito derby africano, le ribattezzate Volpi del Deserto hanno avuto la meglio sui rinominati Leoni dell’Atlante al termine di un incontro particolarmente equilibrato.

L’Algeria è passata in vantaggio al 25′ con Benahmed Kohili, il Marocco ha replicato al 52′ con Khalid Kasbi e poi la contesa si è trascinata fino al 90′ in perfetta parità. Tutto si è deciso ai calcio di rigore: l’Algeria si trova costretta a inseguire dopo l’errore iniziale di Kohili, ma poi le parate di Gourari e Bouhaddi hanno permesso alle Volpi di ribaltare la contesa e fare festa con la rete di Belgourai (4-3).

L’Algeria affronterà la Tunisia nella partita che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre l’Italia, oggi battuta in rimonta per 3-1, dovrà accontentarsi di giocare per il bronzo, sfidando il Marocco davanti al pubblico dello Stadio Iacovone di Taranto.