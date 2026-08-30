Alex Aranburu vince il Bretagne Classic, fiammata da finisseur. Alessandro Borgo sul podio

Lo spagnolo Alex Aranburu ha vinto il Bretagne Classic, evento del calendario World Tour che si è snodato lungo 228 km con partenza e arrivo a Plouay. La Cote de Lezot (1,2 km al 4,5% di pendenza media) e la Cote de Ty Marrec (1,4 km al 5,1%), da ripetere quattro volte a testa negli ultimi cinquanta chilometri, hanno come sempre messo a dura prova i ciclisti e hanno avuto un peso specifico sull’esito della 98ma edizione di questa corsa francese.

L’alfiere della Cofidis si è reso protagonista di una splendida azione da finisseur quando mancavano 1,8 chilometri al traguardo, attaccando di petto e facendo la differenza nei confronti degli altri uomini che si erano avvantaggiati sull’ultimo passaggio sulla Cote de Ty Marrec. Il 30enne ha festeggiato la dodicesima affermazione da professionista, la terza in questa stagione che aveva già portato in dote una gioia al Giro dei Paesi Baschi e un sigillo al Giro del Belgio.

Il danese Alexander Kamp ha provato a ricucire lo strappo, ma il portacolori della Uno-X Mobility non è riuscito a completare la propria missione e ha chiuso al secondo posto con un ritardo di quattro secondi dal vincitore. Terzo posto con un distacco di dieci secondi per un brillante Alessandro Borgo (Bahrain-Victorious), baldanzoso nel finale e capace di precedere il tedesco Emil Herzog (Red Bull-BORA-hansgrohe) e il belga Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché), decima piazza per Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla).