Alessandro Sibilio: “Stamattina avevo la nausea, proverò a difendere l’argento di Roma”

Comincia con la miglior prestazione personale dell’anno il percorso di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il primatista italiano sul giro di pista con barriere si è attestato al secondo posto nella sua semifinale in 48.44, centrando per soli tre centesimi la qualificazione per la finale continentale due anni dopo lo splendido argento di Roma 2024.

“Stamattina è stato complicato, devo dire la verità. Mi sono alzato veramente con una nausea fortissima, cosa che non mi aspettavo perché stavo molto bene sia ieri che due giorni fa. È stato un riscaldamento intenso. Ho cercato di mantenere tutte le energie per quando sarei stato sul blocco e ci sono riuscito. Ho fatto tantissimi errori e ho corso comunque 48.44“, racconta il 27enne napoletano ai microfoni della Rai.

Sul duello ravvicinato con Carl Bengtstrom per l’ultimo posto utile in finale: “Si è visto alla fine che la volevo questa finale. Negli ultimi 40 metri ho combattuto con lo svedese e sapevo che sarebbe servito il secondo posto, perché la mia non sarebbe stata la semifinale più veloce. L’Europa ha fatto un gran passo avanti nei 400 ostacoli e sarà difficile difendere l’argento di due anni fa, ma io ci proverò con tutte le forze“.

Sulle prospettive verso la finale di venerdì: “Devo dire che, secondo quello che ho visto, si corre molto più forte la mattina della sera. Questa è una mia supposizione, poi vedremo in finale. Però ci sono tanti atleti di altissimo livello, abbiamo uno strafavorito che è Warholm, poi dietro ci sarà una grande battaglia ed io spero di esserci dal primo ostacolo fino alla fine“.