Alessandro Sibilio non cerca alibi: “Subito fuori gara, le gambe non funzionavano oggi”

Alessandro Sibilio buca completamente la gara più importante dell’anno e porta a casa un deludente ottavo posto nella finale dei 400 ostacoli ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il primatista italiano non è riuscito a confermarsi sul podio a due anni di distanza dallo splendido argento di Roma 2024, andando molto più piano anche rispetto alla semifinale di mercoledì.

Il 27enne napoletano, che aveva ottenuto il pass per la finale con il miglior crono della sua stagione in 48.44, è rimasto fin da subito fuori dalla lotta per le medaglie arrivando ottavo (ultimo) con un pessimo 49.83 e gettando alle ortiche la possibilità di aggiudicarsi un possibile bronzo considerando il 48.26 del turco Izmail Nezir (terzo classificato).

“Sicuramente si correva leggermente più forte la mattina, ma per me stasera non c’è stata proprio gara. Già al terzo ostacolo ero fuori dalla gara, non sono mai stato dentro. Mi dispiace. Avevo le gambe totalmente non funzionanti. Non so cosa non sia andato. In riscaldamento mi sentivo anche meglio di mercoledì. Certo, terzi con 48.26 devo dire che mi fa rosicare, ma avendo fatto 49.83 ero lontanissimo“, racconta Sibilio.

Sempre ai microfoni della Rai, l’ostacolista partenopeo ha poi aggiunto: “Cerco sempre di analizzare sia a caldo che a freddo. Ho sentito tanto vento, ero poco in spinta, lontano dal sesto, totalmente fuori gara purtroppo“.