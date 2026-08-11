Alessandro Miressi non cerca scuse: “Tempo indegno. Problema mentale da risolvere nei prossimi anni”

Mattinata completamente da dimenticare per Alessandro Miressi. Il nativo di Torino non è riuscito ad accedere alle semifinali dei 100 stile libero, chiudendo addirittura con il 42° tempo totale. Miressi ha concluso con il crono di 49”24, terminando al nono posto la propri batteria, dove ha retto solamente nei primi cinquanta, crollando poi nella seconda vasca.

Una situazione davvero complicata per il piemontese, che sta faticando terribilmente a tornare sui livelli che lo avevano portato al titolo europeo nel 2018. Miressi era arrivato a questi Europei con davvero tanti dubbi e pochissime certezze e dopo questa gara resta ancora in dubbio la sua presenza nella 4×100 stile libero.

Queste le parole di Miressi nell’intervista a fine gara a Rai Sport: “Sinceramente sono deluso, non è un tempo degno delle mie prestazioni. Fisicamente sto bene e quindi credo sia davvero solo una questione mentale e che devo risolvere nei prossimi anni”.

Da ricordare che tra gli azzurri solamente Carlos D’Ambrosio è riuscito a qualificarsi per le semifinali dei 100 stile libero. Sesto tempo totale per il veneto, mentre sono stati eliminati poi Manuel Frigo e Lorenzo Ballarati.