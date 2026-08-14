Alessandro Bovolenta resta con l’Italia di De Giorgi verso gli Europei, niente Giochi del Mediterraneo

Lo scorso 11 agosto il Coni aveva diffuso alcuni cambi tra i convocati dell’Italia per i tornei di volley che animeranno i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. L’opposto Alessandro Bovolenta risultava chiamato in causa insieme allo schiacciatore Federico Roberti, mentre Giulio Magalini e Leandro Mosca erano usciti dalla lista.

Dato che il torneo si svolgerà poco prima degli Europei, che scatteranno il prossimo 9 settembre (gli uomini del CT Fefé De Giorgi esordiranno contro la Svezia nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli), si era pensato a un’indicazione in vista della rassegna continentale: Bovolenta fuori dall’evento casalingo, con Yuri Romanò titolare e Kamil Rychlicki come riserva.

Il CT Fefé De Giorgi aveva però fatto un punto della situazione attraverso un comunicato federale: “In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore Maschile è mio dovere ribadire che ad oggi nessuna scelta tecnica in vista dei Campionati Europei è stata fatta. Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che in questo momento sono al lavoro in collegiale e dello staff che sta seguendo da mesi l’operato dell’intero gruppo, è necessario specificare che alla data odierna gli atleti che si stanno allenando hanno tutti la stessa possibilità di partecipazione alla rassegna continentale“.

Oggi il direttore tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza ha reso noti i tredici atleti che parteciperanno all’evento del Mare Nostrum e non figura Alessandro Bovolenta, che proseguirà dunque il lavoro a Verona in avvicinamento agli Europei, rimanendo in lizza per entrare nella lista finale dei quattordici.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Damiano Catania (Powervolley Milano); Federico Crosato (Sir Safety Perugia); Francesco D’Amico (Verona Volley); Alessandro Fanizza (Cisterna Volley); Diego Frascio (Volley Milano); Tim Held, Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Filippo Mancini (Atlantide Pallavolo Brescia); Leandro Aussibio Mosca (Cuneo Volley); Marco Pellacani (Scuola Pallavolo Anderlini); Federico Roberti (Trentino Volley); Alessio Tallone (Virtus Aversa).