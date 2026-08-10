Alessandra Mao pensa positivo: “Il mio miglior tempo di mattina nei 100 sl, mi sono ambientata in squadra”

Alessandra Mao ha iniziato il suo percorso negli Europei di nuoto a Parigi. La giovanissima azzurra, fresca di titolo continentale nella competizione junior nei 100 stile libero, ha dovuto fare i conti con le difficoltà di una gara dal livello particolarmente alto e anche con le proprie criticità.

Mao, classe 2011, ancora fa fatica a esprimere il suo vero potenziale al mattino e, come era anche accaduto agli Eurojunior, ci mette un po’ per “entrare in gara”, ricordando l’inattesa esclusione dalla finale dei 200 stile libero.

E così va letta un po’ così la prestazione del day-1 parigino nei 100 sl. La 15enne nostrana ha stampato il crono di 55″05, stampando il 25° tempo dell’overall e non rientrando nel novero delle migliori sedici per le semifinali.

Ai microfoni della Rai, la ragazzina veneta ha analizzato la sua prestazione: “Si tratta del mio miglior tempo di mattina su questa distanza e ammetto di aver commesso qualche errorino. Dovrò riguardare la gara con la mia allenatrice“.

Mao, però, che è attesa anche nella batteria della 4×200 sl, avendo la responsabilità di chiudere la prova: “Ora pensiamo alla staffetta, mi sono ambientata nel gruppo e mi trovo bene“.