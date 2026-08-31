Alcaraz riparte con una vittoria. Buon esordio agli US Open contro Safiullin

C’era grande attesa sull’Arthur Ashe per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Esordio vincente allo US Open 2026 per lo spagnolo, che piazza un triplice 6-4 al russo Roman Safiullin. Buon la prima per il numero tre del mondo, che non ha incantato, ma comunque ha saputo chiudere il match in due ore e ventidue minuti, facendo la differenza sempre nei momenti chiave. Al prossimo turno Alcaraz affronterà il portoghese Jaime Faria, che ieri ha vinto una battaglia di cinque set con l’americano Brooksby.

Lo spagnolo ha concesso sei palla break al russo, che ne ha sfruttata solo una. Alla fine Alcaraz ha vinto il 66% dei punti quando ha servito la prima ed il 59% con la seconda. Percentuali molto simili per Safiullin, che ha chiuso con nove ace, ma anche quattro doppi falli. Ventotto vincenti a testa per Alcaraz e Safiullin, anche se il russo ha 36 errori non forzati contro i 27 dell’avversario.

Alcaraz annulla subito una palla break in avvio di partita complice anche l’errore di dritto del russo. Safiullin ha un’altra occasione nel sesto gioco, ma ancora una volta il dritto lo tradisce. Scampati i pericoli, alla fine è Alcaraz a trovare il break, vincendo il settimo game con un gran dritto vincente. Lo spagnolo manca due set point nel nono gioco, ma alla fine in quello successivo chiude sul 6-4 e si porta avanti nel match.

Partenza lanciata di Safiullin nel secondo set, strappando a zero il servizio subito allo spagnolo. Il russo, però, spreca subito il vantaggio e subisce l’immediato controbreak da Alcaraz. Proprio come in occasione del primo set il momento decisivo arriva nel settimo game, con Alcaraz che strappa il servizio all’avversario. Lo spagnolo non concede nulla e chiude anche questo set sul 6-4.

In avvio di terzo set, Alcaraz riesce ad annullare ben tre palle break nel secondo game. Lo spagnolo tiene il turno di servizio e nel game successivo ecco che trova il break decisivo. Da quel momento, infatti, nessuno dei due tennisti concede qualcosa nei propri game in battuta, con il numero tre del mondo che va a chiudere al primo match point ancora sul 6-4.