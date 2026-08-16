Alberto Razzetti fuori dal podio nei 200 misti. Titolo per Kos

Non è riuscito ad acciuffare la medaglia Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso di Parigi, il ligure è sceso in vasca per cercare il riscatto dopo i 200 farfalla conclusi per poco fuori dal podio. Riscatto che non c’è stato nonostante un’ottima prestazione di Razzetti, che chiude la sua lunga rassegna continentale con un quinto posto in ultimo atto di livello assoluto.

Il “Razzo”, già argento nei 400 misti, ha messo in vasca tutte le energie rimanenti, giocandosi anche le sue carte da podio nel finale con la frazione a stile libero. Dopo una partenza rallentata ed una frazione a dorso come sempre in difesa, l’azzurro si è infatti riavvicinato con la rana ai migliori e negli ultimi 50 metri ha sperato nella rimonta per il bronzo.

Razzetti ha però chiuso al quinto posto, toccando la piastra in 1’56″60, non lontano dal suo personale (1’56″21). Finale vinta dall’ungherese Hubert Kos che ha impresso fin da subito alla gara un ritmo forsennato. Nell’ultima vasca il magiaro si è dovuto difendere dall’attacco di Hugo Gonzalez de Oliveira, vincendo l’oro con il nuovo record dei campionati in 1’54″24.

Seconda posizione proprio per De Oliveira che chiude con il crono di 1’54″44. Sale sul gradino più basso del podio il giovanissimo russo (atleta neutrale) Mikhail Shcherbakov che si presenta al grande pubblico con il bronzo europeo ed il record del mondo junior in 1’56″16. Fuori dal podio i britannici Duncan Scott (1’56″32) quarto, e Max Litchfield, sesto in 1’58″24. Settimo Jan Cejka (1’59″16) davanti a Ilia Borodin (1’59″62) campione dei 400 misti.