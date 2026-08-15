Alberto Razzetti, che beffa! Il record italiano non basta: 4° per un decimo nei 200 farfalla di Marchand

Un record italiano più amaro non poteva esserci per Alberto Razzetti. Il ligure accarezza la medaglia nei 200 farfalla agli Europei di Parigi, vedendo sfumare il podio davvero negli ultimissimi metri, perdendo il bronzo per dieci centesimi. A vincere è l’attesissimo idolo di casa Leon Marchand, che manda in visibilio il pubblico sugli spalti.

Una partenza lanciata dell’ungherese Hubert Kos, che passa fortissimo ai 50 e poi tocca ancora per primo alla seconda virata, ma crollando poi definitivamente nei secondi cento. Dopo il passaggio ai 100 comincia la progressione inesorabile di Marchand, che fa la differenza rispetto al resto della vasca e chiude con il crono di 1’51”12.

Razzetti è sempre stato in zona podio fino a venti metri dalla fine, quando si è trovato anche al secondo posto e sembrava lanciatissimo verso una splendida medaglia. Il ligure si è, però, indurito ed ha subito il sorpasso da parte dell’altro ungherese Richard Marton (1’54”06) e soprattutto il sorprendente greco Apostolos Siskos (1’54”13).

Purtroppo non basta dunque il nuovo record italiano a Razzetti, che ha chiuso con il crono di 1’54”23. Alle spalle dell’azzurro si sono piazzati il polacco Krzysztof Maciej Chmielewski (1’54”74), l’ungherese Hubert Kos (1’54”89), lo spagnolo Arbidel Gonzalez Alvarez (1’54”97) e l’altro polacco Michal Antoni Chmielewski (1’55”24).