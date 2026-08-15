Alberti Razzetti si riscatta subito ed è in finale nei 200 misti. Eliminato Barbotti

Dopo aver smaltito la delusione per il podio mancato con record italiano nei 200 farfalla, Alberto Razzetti reagisce prontamente e si guadagna la finale nei 200 misti. Il ligure ha dimostrato grande carattere, riuscendo a strappare la qualificazione all’ultimo atto di domani con il quarto tempo complessivo in una gara dove è sicuramente tra i favoriti per una medaglia.

A stabilire il miglior crono è stato lo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira, che ha vinto la seconda semifinale, con il nuovo record dei campionati (1’56”61). Alle sue spalle hanno concluso l’ungherese Hubert Kos con 1’56”73 ed un Alberto Razzetti (1’57”46), che è risalito molto bene nella frazione a stile libero, precedendo i britannici Duncan Scott (1’57”49) e Max Litchfield (1’57”96).

Una seconda semifinale più veloce della prima, che ha visto il russo Mikhail Shcherbakov toccare per primo con il crono 1’57”37, terzo crono in generale. Sempre da questa semifinale si sono poi qualificati anche l’altro russo Ilia Borodin (1’58”32) e il ceco Jan Cejka (1’58”33).

Purtroppo Jacopo Barbotti non è riuscito a staccare il biglietto per la finale. L’azzurro ha terminato al quarto posto la sua semifinale (1’58”60), mancando nella frazione a stile libero e risultando il primo degli esclusi.