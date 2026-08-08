Ai Ogura: “Ottimo secondo nella Sprint. Il crollo della gomma? Non pensavo di arrivare al traguardo”

Ai Ogura sorride dopo aver centrato la seconda posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone il pilota nipponico ha nuovamente impressionato e colto un risultato importante che lo conferma anche ai piani alti della classifica generale a 17 lunghezze da Jorge Martin.

La vittoria è andata proprio al pilota spagnolo che ha preceduto Ai Ogura per 1.5 secondi mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 3.9. Quarta posizione per Alex Marquez a 6.9, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.6 mentre è sesto Pedro Acosta a 10.7. Settima posizione per Joan Mir a 10.8, ottava per Franco Morbidelli a 12.5, nona per un deluso Marc Marquez a 13.9 mentre completa la top10 Diogo Moreira a 13.9.

Al termine della gara odierna il pilota del team Aprilia Trackhouse ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “La partenza è stata buona per prendere la posizione ma la gara è stata dura nel suo complesso. Il calo della gomma posteriore? Sinceramente non pensavo di poter concludere la gara ma il secondo posto è un risultato davvero importante. Sappiamo che c’è tanto lavoro da fare per domani. Dobbiamo continuare così”.

A questo punto la classe regina si prepara in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 locali) e metterà in palio 25 punti di capitale importanza per una corsa al titolo che si sta facendo sempre più interessante.