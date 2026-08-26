Ai Ogura non sarà al via del GP d’Aragon: infortunio pesante in ottica Mondiale di MotoGP

Ai Ogura salterà il Gran Premio d’Aragon. Il pilota giapponese del Team Trackhouse sarà costretto a fermarsi nel prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP a causa di una frattura alla mano sinistra, rimediata durante una sessione di allenamento in Giappone.

Il problema è stato individuato più precisamente al rientro in Europa, quando gli accertamenti hanno evidenziato la frattura nella zona prossima al pollice. Ogura dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per giovedì 27 agosto, una procedura necessaria per favorire il recupero in vista della parte conclusiva della stagione.

Ad Aragon, la Aprilia RS-GP del nipponico sarà affidata a Lorenzo Savadori. Il collaudatore italiano prenderà il posto di Ogura per il fine settimana spagnolo, garantendo alla squadra la presenza in pista nonostante l’assenza del titolare.

Lo stop arriva in un momento particolarmente delicato per la stagione di Ogura. Il pilota asiatico occupa infatti il terzo posto nella classifica iridata con 203 punti, a 37 lunghezze dal leader Jorge Martín, fermo a quota 240, e appena sei punti alle spalle di Marco Bezzecchi, secondo con 209. La trasferta di Aragon avrebbe dunque potuto rappresentare un’occasione importante per ridurre il distacco dai rivali e consolidare le proprie ambizioni nella corsa al titolo.

L’assenza obbligata rischia invece di complicare sensibilmente il suo percorso mondiale, soprattutto considerando il valore dei punti in palio nella fase decisiva del campionato. La priorità, tuttavia, sarà ora completare nel modo migliore il recupero fisico.

L’obiettivo condiviso da Ogura e dal team è infatti quello di tornare in pista a Misano, nel successivo appuntamento del calendario, in programma dall’11 al 13 settembre. Se il recupero procederà secondo le previsioni, il giapponese potrà così riprendere il proprio cammino iridato dopo una pausa forzata che arriva nel momento meno opportuno.