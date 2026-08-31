Adriano Panatta scommette su Alcaraz: “Per me è il più forte e vincere agli US Open”

Gli US Open sono appena iniziati, ma per Adriano Panatta c’è già un nome in cima alla lista dei favoriti. Nel corso della Domenica Sportiva, l’ex tennista e opinionista ha analizzato gli equilibri del torneo americano, senza escludere la possibilità di assistere a un risultato inatteso. “È un torneo che potrà vedere anche un vincitore a sorpresa, ci sono tanti tennisti al momento in forma e che stanno facendo bene“, ha osservato Panatta.

Nonostante la concorrenza e un tabellone che potrebbe riservare diverse sorprese, l’ex campione italiano ha però individuato con chiarezza il giocatore su cui punterebbe per la vittoria finale. Il suo pronostico è netto: “Alcaraz per me è il più forte e credo che vincerà lui”.

Il riferimento è naturalmente a Carlos Alcaraz, tornato in campo dopo una lunga assenza. Una presenza che, secondo Panatta, nasce soprattutto dal desiderio dello spagnolo di lasciarsi alle spalle il periodo di stop e tornare protagonista. “Ha voluto giocare questo torneo perché non ne poteva più, la verità è questa”, ha spiegato.

Panatta ha quindi sottolineato come Alcaraz non sia necessariamente nelle condizioni fisiche migliori, ma come la voglia di competere abbia avuto la meglio. Un elemento che potrebbe comunque fare la differenza nel corso del torneo, soprattutto per un giocatore abituato a gestire la pressione dei grandi appuntamenti.

Nel suo intervento, l’ex tennista ha dedicato attenzione anche a Flavio Cobolli, protagonista di un percorso di crescita che ha trovato una conferma importante con la finale disputata a Parigi. Un risultato che, secondo Panatta, testimonia la presenza ormai stabile dell’italiano ai massimi livelli: “La finale a Parigi dimostra che è uno che sta lì, sinceramente mi piacerebbe vedere una semifinale tra Zverev e Cobolli“.