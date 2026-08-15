A che ora Thomas Ceccon oggi, Europei nuoto 2026: programma 100 dorso, tv, n. di corsia, avversari

Sarà una mattinata all’insegna dei colori azzurri quella della sesta e penultima giornata di Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso parigino, riscenderà in vasca Thomas Ceccon, chiamato all’ultimo impegno della sua lunga rassegna continentale. L’azzurro infatti disputerà le batterie dei 100 dorso, gara dove detiene il titolo olimpico.

Ceccon ieri è riuscito a conquistare la seconda medaglia dell’Europeo parigino, chiudendo al terzo posto la staffetta mista. Una giornata, quella di ieri, che lo ha visto anche protagonista della finale dei 50 dorso, chiusa però al settimo posto. Adesso, dopo il bronzo nei 200 dorso (con record italiano), il classe 2001 punta al bersaglio nella più breve distanza.

Thomas Ceccon sarà impegnato nella settima ed ultima batteria dei 100 dorso in programma alle ore 10.20. La sua gara sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026

Sabato 15 agosto

Ore 10.20 Batteria sei 100 dorso maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA THOMAS CECCON 100 DORSO EUROPEI NUOTO 2026

Thomas Ceccon sarà impegnato nella corsia quattro

STARTLIST 100 DORSO E AVVERSARI THOMAS CECCON

0 ITA Francesco LAZZARI 53.91

1 GBR Jack SKERRY 53.35

2 NAB Georgii IAKOVLEV 53.19

3 GRE Apostolos CHRISTOU 52.38

4 ITA Thomas CECCON 51.80

5 NAB Kliment KOLESNIKOV 52.26

6 FRA Mewen TOMAC 53.07

7 NAB Georgii SMIRNOV 53.28

8 ESP Hugo GONZALEZ de OLIVEIRA 53.70

9 DEN Robert E. Falborg PEDERSEN 53.99

DOVE VEDERE THOMAS CECCON 100 DORSO EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport