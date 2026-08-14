A che ora Simone Cerasuolo oggi in tv, Europei nuoto 2026: programma 50 rana, n. di corsia, avversari

Sarà una mattinata come sempre piena di eventi quella che l’Italia affronterà nel corso della quinta giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso di Parigi, tra i tanti azzurri in vasca ci sarà anche Simone Cerasuolo, impegnato nelle batterie dei 50 rana, gara nella quale è campione del mondo in carica (Singapore 2025).

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il classe 2003 ha aperto il suo Europeo con il bronzo nei 100, sfruttando come sempre l’approccio molto aggressivo nella prima vasca. La rincorsa al titolo nei 50 (il primo continentale), distanza che da sempre preferisce, inizia questa mattina con delle batterie già decisive. In virtù del criterio delle nazionalità (passano i due migliori azzurri) l’imolese infatti dovrà battersi per un posto nelle semifinali con Nicolò Martinenghi, oro nei 100, e Ludovico Blu Viberti, primatista italiano.

La batteria di Simone Cerasuolo sarà la sesta in programma alle ore 9.56. La sua gara sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026

Venerdì 14 agosto

Ore 09.56 Batteria sei 50 rana maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA SIMONE CERASUOLO 50 RANA EUROPEI NUOTO 2026

Simone Cerasuolo gareggerà in corsia quattro

STARTLIST 50 RANA E AVVERSARI SIMONE CERASUOLO

0 SRB Uros ZIVANOVIC 27.33

1 GER Lucas MATZERATH 27.16

2 TUR Nusrat ALLAHVERDI 26.98

3 AUT Luka MLADENOVIC 26.72

4 ITA Simone CERASUOLO 26.42

5 NAB Kirill PRIGODA 26.62

6 NAA Ilya SHYMANOVICH 26.89

7 AUT Valentin BAYER 27.13

8 CZE Vojtech JANECEK 27.25

9 IRL Darragh GREENE 27.35

DOVE VEDERE SIMONE CERASUOLO 50 RANA EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport