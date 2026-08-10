A che ora Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi oggi, Europei nuoto 2026: programma esatto 100 rana, tv, n. di corsia, avversari

Oggi, lunedì 10 agosto, prenderà il via l’edizione del centenario degli Europei di nuoto. Nel day-1 spazio anche alle batterie dei 100 rana uomini. Una specialità che tanto ha regalato all’Italia e si vorrà dar seguito alla tradizione anche in questa rassegna continentale.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi saranno tra gli osservati speciali. Il romagnolo viene dal titolo mondiale vinto l’anno scorso nei 50 rana e in questa stagione ha compiuto dei passi in avanti importanti anche nella doppia distanza. Le intenzioni sono quelle di dare un seguito alla propria crescita.

Martinenghi, dal canto suo, darà il 100%, presentandosi nelle vesti di campione olimpico. Non è stato un 2026 semplice per Tete: un infortunio alla spalla sinistra l’ha costretto a saltare gli Assoluti primaverili e la sua condizione non è mai stata super brillante. Dovrà esserlo in questa sede, anche per via della concorrenza interna alla squadra azzurra, citando Ludovico Viberti e Christian Mantegazza.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SIMONE CERASUOLO E NICOLÒ MARTINENGHI EUROPEI NUOTO 2026

Lunedì 10 agosto

10.57 100 rana uomini, batteria 7 con Nicolò Martinenghi – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

10.59 100 rana uomini, batteria 8 con Simone Cerasuolo – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SIMONE CERASUOLO E NICOLÒ MARTINENGHI BATTERIE 100 RANA EUROPEI 2026

Nicolò Martinenghi sarà in corsia 4 nella settima e penultima batteria prevista, il cui inizio è previsto alle ore 10.57

Simone Cerasuolo sarà in corsia 5 nell’ottava e ultima batteria prevista, il cui inizio è previsto alle ore 10.59

STARTLIST 100 RANA E AVVERSARI NICOL Ò MARTINENGHI

0 SCHONUNG Mathis GER 8 APR 2004 1:00.33

1 SIDLAUSKAS Andrius LTU 6 APR 1997 59.98

2 WIEKIERA Dawid Lukasz POL 4 NOV 2002 59.66

3 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 59.03

4 MARTINENGHI Nicolo ITA 1 AUG 1999 58.58

5 VIBERTI Ludovico Blu Art ITA 8 FEB 2002 58.89

6 AITKACI Carl FRA 8 JUN 2001 59.43

7 NTOUMAS Evangelos Efraim GRE 26 JUL 2008 59.77

8 KALUSOWSKI Jan POL 12 MAR 2000 1:00.09

9 PISETSKII Daniil NAB 17 MAY 2007 1:00.42

STARTLIST 100 RANA E AVVERSARI SIMONE CERASUOLO

0 CADEVALL MICOLAU Nil ESP 19 JUL 2006 1:00.30

1 MLADENOVIC Luka AUT 27 MAY 2004 59.94

2 BUTLER Gregory GBR 31 DEC 2000 59.53

3 RAMSAY-PEATY Adam GBR 28 DEC 1994 58.97

4 PRIGODA Kirill NAB 29 DEC 1995 58.53

5 CERASUOLO Simone ITA 22 JUN 2003 58.82

6 IMOUDU Melvin Athohame Michael GER 27 JAN 1999 59.33

7 SAVICKAS Aleksas LTU 13 JAN 2003 59.72

8 MANTEGAZZA Christian ITA 4 MAR 2005 1:00.04

9 BILTAEV Subajr GER 23 JAN 2007 1:00.42