A che ora Simona Quadarella oggi, Europei nuoto 2026: programma 1500 sl, tv, n. di corsia, avversarie

Dopo il dominio nella finale degli 800 sl, Simona Quadarella ritornerà oggi in vasca nella quarta giornata degli Europei di nuoto 2026. Nel complesso della capitale francese, l’italiana inizierà il suo cammino con le batterie dei 1500 sl, distanza dove detiene il record continentale (15’31″79), nuotato ai Mondiali di Singapore nel 2025.

La romana con l’affermazione negli 800 è diventata la prima nuotatrice della storia a vincere quattro volte un titolo europeo in questa distanza. Adesso la primatista italiana mette nel mirino un altro incredibile record. Una vittoria nei 1500 sl permetterebbe all’azzurra di arrivare a quota dieci titoli continentali, un risultato che solo altre tre donne nella storia hanno raggiunto. Sulla sua strada ci sarà probabilmente Isabel Gose, già sconfitta nettamente nell’ultimo atto degli 800.

Simona Quadarella sarà oggi impegnata nella terza ed ultima batteria dei 1500 sl in programma alle ore 11.44. La diretta tv dell’evento sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Giovedì 13 agosto

Ore 11.44 Batteria tre sl donne – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA SIMONA QUADARELLA 1500 SL EUROPEI NUOTO 2026

Simona Quadarella sarà impegnata nella corsia quattro

STARTLIST BATTERIA 1500 SL E AVVERSARIE SIMONA QUADARELLA

0 FIN Malla HAMALAINEN 16:42.77

1 SWE Thilda HALL 16:25.94

2 ESP Maria de VALDES ALVAREZ 16:20.20

3 GER Maya WERNER 16:16.30

4 ITA Simona QUADARELLA 15:31.79

5 NAB Kseniia MISHARINA 16:03.42

6 ESP Paula OTERO FERNANDEZ 16:17.55

7 NAB Arina PANTINA 16:22.85

8 NOR Hanne Stamnesfet NAESS 16:34.26

9 NOR Bea HOVDA 16:48.43

DOVE VEDERE SIMONA QUADARELLA 1500 SL EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport