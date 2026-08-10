Quando Sara Curtis oggi, Europei nuoto 2026: orario esatto 100 sl, tv, n. di corsia, avversarie

Oggi, lunedì 10 agosto, Sara Curtis farà il proprio esordio negli Europei 2026 di nuoto a Parigi. La piemontese sarà impegnata nelle batterie dei 100 stile libero femminili, parte del programma del primo giorno di gare nella piscina transalpina.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Un inizio coi brividi per Curtis, chiamata da subito a massimizzare la propria prestazione, vista anche la selezione interna alla squadra azzurra, con ben quattro atlete presenti sul blocchetto di partenza. Per le regole stabilite dalla Federazione internazionale, solo due rappresentanti del proprio Paese potranno accedere in semifinale, rientrando nel novero della top-16.

Non ci sarà modo quindi per gestire e bisognerà subito dare un saggio delle proprie qualità. La classe 2006 viene da un Trofeo Settecolli coi fiocchi, in cui ha dimostrato di essere tra le migliori velociste del mondo, con record italiano annesso. Sarà necessario ripetersi in Francia per sognare in grande.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SARA CURTIS EUROPEI NUOTO 2026

Lunedì 10 agosto

10.00 100 stile libero donne, batteria 5 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SARA CURTIS BATTERIE 100 SL EUROPEI 2026

Sara Curtis sarà in corsia 4 nella quinta delle sei batterie previste, il cui inizio è previsto alle ore 10:00.

STARTLIST 100 SL E AVVERSARIE SARA CURTIS

0 DAVISON Grace IRL 26 AUG 2007 54.45

1 TARANTINO Chiara ITA 14 AUG 2003 54.28

2 DAVIS Evelyn GBR 18 MAY 2004 53.99

3 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 53.71

4 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 52.69

5 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 53.30

6 KUZNETSOVA Aleksandra NAB 20 APR 2006 53.80

7 TAYLOR Theodora GBR 21 FEB 2009 54.20

8 VAN KALMTHOUT Yara NED 17 SEP 2002 54.36

9 BOCSKA Julianna Dora GER 6 JUN 2006 54.57