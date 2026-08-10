Quando Mattia Furlani oggi in tv, Europei atletica 2026: orario esatto, streaming, avversari

Comincia subito l’avventura di Mattia Furlani ai Campionati Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il fuoriclasse azzurro è uno dei protagonisti più attesi dell’intera spedizione tricolore in Gran Bretagna, presentandosi sulla pedana dell’Alexander Stadium da campione mondiale in carica all’aperto con l’ambizione di aggiudicarsi anche il titolo continentale outdoor.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 20.03

Il ventunenne di Rieti affronterà stamattina la qualificazione con l’obiettivo di testarsi e conquistare senza troppi patemi il pass per la finale a distanza di un mese esatto dalla sua ultima gara. Furlani, infortunatosi (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) il 23 maggio a Xiamen, era tornato a competere il 10 luglio saltando 8.01 a Montecarlo per poi rinunciare agli Assoluti di Firenze nel tentativo di ricostruire una condizione ottimale e buone sensazioni in pedana verso Birmingham. Per accedere all’ultimo atto (riservato ai primi 12) potrebbe bastare anche una misura leggermente inferiore agli 8 metri, mentre servirà qualcosa di speciale eventualmente in finale contro avversari del calibro di Miltiadis Tentoglou, Bozhidar Saraboukov e Simon Ehammer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della qualificazione maschile del salto in lungo con Mattia Furlani agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI OGGI AGLI EUROPEI

Lunedì 10 agosto

Ore 12.30 Qualificazioni salto in lungo, con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MATTIA FURLANI OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.