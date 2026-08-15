A che ora Larissa Iapichino oggi, Europei atletica 2026: programma qualificazioni, tv, misura necessaria, streaming

Dopo una lunga attesa è ormai arrivato finalmente il momento di Larissa Iapichino, attesa sulla pedana dell’Alexander Stadium di Birmingham per affrontare le qualificazioni del salto in lungo ai Campionati Europei di atletica 2026. L’azzurra sarà impegnata a partire dalle ore 12.50 con l’obiettivo di conquistare il pass per la finale, lasciandosi alle spalle i fantasmi di Tokyo 2025.

Iapichino, già argento continentale due anni fa a Roma, si presenta in Gran Bretagna da co-favorita per il titolo insieme alla formidabile tedesca Malaika Mihambo ma prima dovrà superare lo scoglio del turno eliminatorio. La misura richiesta per la qualificazione automatica è 6.80 metri, riscontro non banale ma comunque ampiamente alla portata della nuova primatista italiana della specialità, capace di volare a 7.12 lo scorso 4 luglio a Eugene.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della qualificazione femminile di salto in lungo con Larissa Iapichino agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO OGGI AGLI EUROPEI DI ATLETICA

Sabato 15 agosto

Ore 12.50 Qualificazioni salto in lungo, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.