A che ora Larissa Iapichino oggi, Europei atletica 2026: programma finale, tv, avversarie, streaming

In un’estate che l’ha vista raggiungere finalmente il grande obiettivo del record italiano, Larissa Iapichino vuole consacrarsi anche in ambito continentale mettendo nel mirino la medaglia d’oro in vista della finale odierna di salto in lungo femminile ai Campionati Europei di atletica 2026, in programma stasera all’Alexander Stadium di Birmingham.

La 24enne toscana spera di migliorare l’argento europeo ottenuto nel 2024 a Roma e punta al primo titolo della carriera in una rassegna internazionale senior, dopo aver superato in scioltezza lo scoglio del turno di qualificazione saltando 6.94 (leggermente ventoso) al primo tentativo. La donna da battere almeno sulla carta sarà però la fortissima tedesca Malaika Mihambo, che ha impressionato ieri stampando un notevole 7.10 ventoso, ma attenzione anche alla portoghese Agate De Sousa e alla francese Hilary Kpatcha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie di Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE LARISSA IAPICHINO EUROPEI ATLETICA 2026

Domenica 16 agosto

Ore 21.05 Salto in lungo femminile, finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE LARISSA IAPICHINO EUROPEI ATLETICA 2026

Malaika Mihambo (Germania: primato personale 7.30, stagionale 7.05)

Larissa Iapichino (Italia: 7.12, 7.12)

Agate de Sousa (Portogallo: 7.03, 7.00)

Jazmin Sawyers (Gran Bretagna: 7.00, 6.80)

Hilary Kpatcha (Francia: 7.02, 6.98)

Filippa Fotopoulou (Cipro: 6.79, 6.78)

Fátima Diame (Spagna: 6.85, 6.85)

Maja Åskag (Svezia: 6.89, 6.89)

Yanis David (Francia: 6.86, 6.86)

Pauline Hondema (Paesi Bassi: 6.91, 6.66)

Molly Palmer (Gran Bretagna: 6.72, 6.72)

Ramona Elena Verman (Romania: 6.78, 6.78)

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO FINALE EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.