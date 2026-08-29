Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Aragon 2026: orari qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Aragona 2026 si disputeranno sabato 29 agosto dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della primera clase, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 9 agosto.

LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP DALLE ORE 10.10 E DALLE 15.00

L’appuntamento aragonese è nato nel 2010 per sostituire il GP d’Ungheria, stralciato dal calendario a causa del mancato completamento del progettato circuito del Balatonring, da non confondersi con l’attuale Balatonpark, il quale (oltre a essere stato portato a termine) sorge in una zona differente. Dorna, trovandosi nella necessità di recuperare una gara portò a quattro le tappe spagnole, aggiungendo Aragòn a quelle già esistenti di Jerez de la Frontera, Barcellona e Valencia.

Lungo 5.077 metri, il circuito è una delle “creature” del famigerato architetto tedesco Hermann Tilke. Difatti, la Ciudad del Motor de Aragón (questo il nome ufficiale) ha tutte le caratteristiche del cosiddetto Tilkodromo. Va tuttavia sottolineato come l’architetto teutonico abbia svolto un buon lavoro, perché la pista è tecnica e varia. I saliscendi, poi, vengono esaltati e sfruttati adeguatamente, generando un lay-out piacevole che favorisce sia lo spettacolo, sia i sorpassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Aragona 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 29 agosto (orari italiani)

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP ARAGONA

Sabato 29 agosto (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.