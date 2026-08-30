Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Aragon 2026: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 30 agosto. La Primera Clase sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Il warm-up farà da antipasto alle ore 9:40.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

L’autodromo ufficialmente denominato Ciudad del Motor de Aragón, ma chiamato in maniera colloquiale MotorLand Aragòn, è edificato su un altopiano, lontano dai grandi centri urbani. Anche per questo, si è soggetti alle bizze del clima. Si gareggia relativamente in altura e il vento può infastidire i piloti. Inoltre, a fine agosto, talvolta si corre in un caldo atroce, capace di generare situazioni anomale.

Nel 2025, in MotoGP vinse Marc Marquez, che capitanò una tripletta della Ducati, precedendo sul traguardo il fratello Alex (classificatosi al secondo posto) e a Francesco Bagnaia (issatosi sul gradino più basso del podio). In Moto2 si impose il turco Deniz Öncü, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello spagnolo David Muñoz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Aragona 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 30 agosto

Ore 13:45 Moto3, gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

Ore 15:10 Moto2, gara (19 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

Ore 16:50 MotoGP, gara (23 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP ARAGONA

Domenica 30 agosto (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.