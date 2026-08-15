A che ora la 4×100 femminile oggi, Europei atletica 2026: programma batterie, tv, n. di corsia, streaming

Dopo cinque giornate esaltanti l’Italia è in piena corsa per vincere il medagliere e spera dunque di giocarsi qualcosa di importante anche nelle staffette rimanenti, tra cui un’interessante 4×100 femminile che potrà recitare un ruolo da outsider di lusso ai Campionati Europei di atletica 2026 in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham.

La staffetta veloce femminile azzurra è reduce da due mancate qualificazioni in finale agli Europei di Roma 2024 e ai Mondiali di Tokyo 2025, ma quest’anno ha dimostrato un buon potenziale centrando un incoraggiante quarto posto alle World Relays di Gaborone. Il primo obiettivo deve essere comunque quello di superare lo scoglio delle batterie, in cui verranno promosse le migliori tre squadre di ogni heat oltre a due tempi di ripescaggio. La composizione del quartetto tricolore verrà ufficializzata a ridosso della gara.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari esatti, il numero di corsia dell’Italia, il palinsesto tv e streaming di batterie e finale della 4×100 femminile agli Europei di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (batterie su RaiSportHD, finale su Rai 2), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO 4X100 FEMMINILE AGLI EUROPEI DI ATLETICA

Sabato 15 agosto

Ore 13.40 Batterie 4×100 femminile – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 22.48 Finale 4×100 femminile – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST BATTERIA ITALIA 4X100 FEMMINILE AGLI EUROPEI

Corsia 2: Italia (record nazionale 42.14, stagionale 42.61)

Corsia 3: Gran Bretagna (41.55, 42.06)

Corsia 4: Paesi Bassi (42.02, 42.88)

Corsia 5: Portogallo (43.11, 43.11)

Corsia 6: Finlandia (43.37, 43.99)

Corsia 7: Austria (43.11, 43.11)

Corsia 8: Danimarca (43.46, 44.55)

Corsia 9: Irlanda (43.73, 43.89)

PROGRAMMA 4X100 FEMMINILE AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (finale) e RaiSportHD (batterie); Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.