Atletica
A che ora gareggiano Tamberi e Sioli oggi in tv, Europei atletica 2026: programma finale salto in alto, avversari, streaming
È la notte della finale del salto in alto maschile degli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, alle ore 21.00 italiane, Matteo Sioli, Christian Falocchi, Gianmarco Tamberi ed Edoardo Stronati saranno in gara per il titolo continentale.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35
Sarà un’insolita finale a tredici: i nove avversari dei quattro azzurri saranno i britannici Joel Clarke-Khan e Kimani Jack, il belga Thomas Carmoy, il tedesco Falk Wendrich, l’ucraino Oleh Doroshchuk, il polacco Mateusz Kolodziejski, l’israeliano Jonathan Kapitolnik ed i greci Antrea Mita ed Antonios Merlos.
La diretta tv della finale del salto in alto maschile con quattro italiani sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026
Venerdì 14 agosto
21.00 Finale salto in alto maschile (Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi, Edoardo Stronati) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ELENCO FINALISTI
1 Joel Clarke-Khan (Gran Bretagna)
2 Thomas Carmoy (Belgio)
3 Falk Wendrich (Germania)
4 Oleh Doroshchuk (Ucraina)
5 Mateusz Kolodziejski (Polonia)
6 Matteo Sioli (Italia)
7 Christian Falocchi (Italia)
8 Gianmarco Tamberi (Italia)
9 Jonathan Kapitolnik (Israele)
10 Edoardo Stronati (Italia)
11 Antrea Mita (Grecia)
12 Kimani Jack (Gran Bretagna)
13 Antonios Merlos (Grecia)