A che ora corre Nadia Battocletti oggi in tv, Europei atletica 2026: programma finale 10000 metri, avversarie, streaming

Tre giorni dopo aver bissato il titolo continentale nei 5000 metri, Nadia Battocletti torna in azione stasera sulla distanza dei 10.000 metri per fare doppietta ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham. La fuoriclasse trentina ha tutti i favori del pronostico e punta senza mezzi termini ad un fantastico bis dopo il magico trionfo di due anni fa a Roma.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35

Battocletti si presenta al via della gara odierna sulla pista dell’Alexander Stadium da argento olimpico e mondiale in carica, ricoprendo dunque inevitabilmente il ruolo di donna da battere potendo contare su una volata conclusiva devastante ed insostenibile per il resto della concorrenza. La miglior Nadia non teme nessuno in Europa, ma le avversarie di riferimento saranno la britannica Megan Keith, la belga Jana Van Lente la neerlandese Maureen Koster.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming dei 10.000 metri con Nadia Battocletti agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI OGGI AGLI EUROPEI

Venerdì 14 agosto

Ore 20.45 10.000 metri donne, con Nadia Battocletti – Diretta tv su RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.