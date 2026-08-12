A che ora Alessandra Mao oggi, Europei nuoto 2026: programma 200 sl, tv, n. di corsia, avversarie

Si aprirà subito con i colori azzurri la mattinata della terza giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella piscina di Parigi, andranno infatti in scena le batterie dei 200 stile libero femminili con quattro azzurre al via. Ci sarà Alessandra Mao che spera oggi di dare una svolta positiva alla sua rassegna continentale dopo le prestazioni non perfette dei primi giorni.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

La classe 2011 ha vissuto un day-1 con tre eventi (forse troppi) al suo primo impegno in un Europeo ed in nessuno di questi è riuscita a mostrare il suo talento. Da oggi per la giovane azzurra inizia una nuova competizione, con la speranza di trovare serenità in vasca e di strappare il pass per la prima semifinale europea nella sua carriera.

Alessandra Mao sarà impegnata nella terza batteria in programma alle ore 09.38. La sua batteria sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (206). Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà la diretta testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Mercoledì 12 agosto

Ore 09.38 Batteria tre 200 sl donne – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA ALESSANDRA MAO EUROPEI NUOTO 2026

Alessandra Mao sarà impegnata in corsia cinque nella terza batteria

STARTLIST BATTERIA 200SL E AVVERSARIE ALESSANDRA MAO

0 ISR Lea POLONSKY 1:59.11

1 GER Nina Jane HOLT 1:58.11

2 GER Nicole MAIER 1:57.85

3 HUN Panna UGRAI 1:57.42

4 NED Marrit STEENBERGEN 1:56.02

5 ITA Alessandra MAO 1:57.00

6 BEL Sarah DUMONT 1:57.62

7 AUT Iris Julia BERGER 1:58.08

8 ITA Matilde BIAGIOTTI 1:58.65

9 IRL Grace DAVISON 1:59.52

DOVE VEDERE ALESSANDRA MAO 200 SL EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport