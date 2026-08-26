Europei volley femminile 2026, la Turchia sfida la Germania. Serbia-Grecia promette scintille

Gli Europei femminili 2026 arrivano alla sesta giornata con le favorite chiamate a confermarsi, alcune outsider che hanno già alzato la voce e diverse Nazionali che non possono più permettersi di aspettare. Mercoledì 26 agosto si gioca contemporaneamente su quattro fronti, da Istanbul a Baku, passando per Brno e Göteborg, e il menù offre incroci capaci di pesare parecchio sulla strada verso gli ottavi. La Turchia vuole continuare a dettare legge davanti al proprio pubblico ma trova una Germania obbligata ad alzare il livello, Serbia-Grecia promette scintille e a Baku Belgio e Azerbaijan si giocano una fetta importante delle gerarchie della Pool C. Dietro, poi, comincia un altro Europeo: quello di chi deve vincere per non rischiare di salutare troppo presto la competizione.

SPAGNA-ROMANIA, ORE 13.30 (POOL C, BAKU). È già una sfida pesantissima per due squadre che hanno lasciato punti per strada. La Romania ha sfiorato due volte il colpo, arrendendosi 3-2 prima ai Paesi Bassi e poi all’Azerbaijan: risultati che raccontano una formazione competitiva, ma finora incapace di concretizzare fino in fondo le occasioni costruite. La Spagna, sesta nella prima fase di European League, ha invece raccolto un punto contro il Belgio perdendo 3-2, prima del netto 0-3 incassato contro l’Azerbaijan. Un confronto che mette in palio punti fondamentali per restare agganciate alla zona qualificazione e migliorare la posizione nella Pool C.

SLOVENIA-LETTONIA, ORE 15.00 (POOL A, ISTANBUL). La Slovenia cerca di riprendere la marcia dopo aver mostrato due volti nelle prime giornate. Il travolgente 3-0 rifilato alla Germania aveva confermato quanto di buono mostrato in European League, competizione nella quale le slovene hanno dominato la prima fase con sei vittorie su sei e conquistato anche la fase finale. Poi è arrivato il 3-1 subito dalla Turchia, avversaria di ben altro spessore. Contro la Lettonia l’occasione è importante per rimettere punti in classifica. Le lettoni, sconfitte 3-0 dalla Turchia e 3-1 dalla Germania, hanno invece bisogno di cambiare passo per non vedere ridursi ulteriormente le possibilità di qualificazione.

AUSTRIA-BULGARIA, ORE 16.00 (POOL B, BRNO). Una partita che può rappresentare uno spartiacque soprattutto per l’Austria. Le austriache hanno perso nettamente entrambe le gare disputate, prima 3-0 contro la Serbia e poi con lo stesso punteggio contro l’Ucraina, senza riuscire finora a conquistare un set. La Bulgaria era invece partita molto bene battendo 3-0 proprio l’Ucraina, ma ha successivamente rallentato: sconfitta 3-1 dalla Grecia e poi travolta 3-0 dalla Serbia. I precedenti risultati rendono dunque lo scontro particolarmente importante: la Bulgaria può rilanciarsi nella corsa agli ottavi, mentre per l’Austria diventa necessario muovere finalmente la classifica.

BELGIO-AZERBAIJAN, ORE 16.30 (POOL C, BAKU). Probabilmente la partita più interessante della giornata nella Pool C. L’Azerbaijan ha sfruttato alla perfezione il fattore campo, superando Portogallo e Spagna per 3-1 e 3-0 e piegando poi la Romania 3-2. Dall’altra parte c’è un Belgio che ha iniziato altrettanto bene: vittoria sofferta al tie-break contro la Spagna e successivo 3-0 sul Portogallo. Le belghe arrivavano all’Europeo dopo il tredicesimo posto nella VNL, mentre l’Azerbaijan aveva chiuso dodicesimo la prima fase di European League. Il confronto diretto può diventare determinante non soltanto per la qualificazione, ma anche per conquistare una posizione migliore in vista degli incroci degli ottavi.

GERMANIA-TURCHIA, ORE 18.00 (POOL A, ISTANBUL). Qui il livello si alza decisamente. La Turchia, campionessa della VNL 2026, gioca davanti al proprio pubblico e ha cominciato l’Europeo battendo 3-0 la Lettonia e 3-1 la temibile Slovenia, per poi liquidare 3-0 anche l’Ungheria. La Germania ha invece vissuto un avvio più accidentato: netto 0-3 contro la Slovenia e successiva reazione con il 3-1 sulla Lettonia. Dodicesime nell’ultima VNL, le tedesche devono alzare notevolmente il livello per impensierire una delle grandi favorite del torneo. Per la Turchia è invece un altro passaggio importante per consolidare la propria posizione e continuare il percorso senza passi falsi.

SLOVACCHIA-MONTENEGRO, ORE 19.00 (POOL D, GÖTEBORG). La classifica rende questa partita particolarmente delicata. La Slovacchia ha già raccolto due punti pur senza avere ancora vinto, trascinando al tie-break prima la Svezia e poi la Croazia dopo il pesante 0-3 dell’esordio contro la Francia. Due sconfitte che hanno però mostrato la capacità della squadra di Martino Volpini di restare a lungo dentro le partite. Il Montenegro ha invece perso nettamente sia contro la Svezia sia contro l’Italia e poi contro la Francia, sempre per 3-0. Per le montenegrine è dunque una delle ultime opportunità per riaprire il proprio Europeo, mentre la Slovacchia cerca finalmente di trasformare le buone indicazioni raccolte in una vittoria.

SERBIA-GRECIA, ORE 19.00 (POOL B, BRNO). Il programma si chiude con uno degli incontri tecnicamente più interessanti della giornata. La Serbia ha iniziato con grande autorità, battendo 3-0 Austria e Bulgaria e imponendosi 3-1 nello scontro diretto contro la Cechia. La Grecia ha invece mostrato carattere: dopo l’1-3 subito all’esordio proprio dalle ceche, ha reagito piegando 3-2 l’Ucraina e 3-1 la Bulgaria. Le greche arrivano inoltre da un’ottima European League, chiusa al settimo posto nella prima fase con cinque vittorie in sei partite. La Serbia, undicesima nella VNL, parte con maggiori credenziali, ma la Grecia ha già dimostrato di poter trasformare ogni partita in una battaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 26 agosto degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY OGGI

Mercoledì 26 agosto

Ore 13.30 – Spagna vs Romania (Baku) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 15.00 – Slovenia vs Lettonia (Istanbul) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Francia vs Italia (Göteborg) – Diretta Tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), streaming su EuroVolley TV, Dazn, Now Tv, Sky Go e, gratuita, su Rai Play

Ore 16.00 – Austria vs Bulgaria (Brno) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.30 – Belgio vs Azerbaijan (Baku) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Germania vs Turchia (Istanbul) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su Sky Go, Now Tv, EuroVolley TV e Dazn

Ore 19.00 – Slovacchia vs Montenegro (Göteborg) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Serbia vs Grecia (Brno) – Diretta streaming su Dazn e EuroVolley TV