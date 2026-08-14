ATP Cincinnati 2026, ottimo esordio di Sonego contro Shang

Ottimo esordio di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista piemontese ha superato al primo turno il cinese Shang Juncheng in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora ventotto minuti di gioco. Nel prossimo turno Sonego affronterà l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciassette.

Sonego ha concluso con sette ace, mentre dall’altra parte Shang ha commesso ben cinque doppi falli. L’azzurro ha vinto il 72% dei punti quando ha servito la prima, mentre il cinese solo il 56%. Per Sonego sono stati 18 i vincenti contro gli 11 del cinese, mentre sono stati 27 gli errori non forzati di Sonego, uno in più del cinese.

Break di Shang in apertura, ma subito controbreak da parte di Sonego. Nei game successivi si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva fino all’ottavo gioco. Sonego si procura una palla break e la riesce subito a sfruttare, portandosi avanti sul 5-3. Il piemontese conquista così il primo set in suo favore per 6-3.

Sonego prova subito ad allungare in avvio di secondo set. Nel terzo game il nativo di Torino non riesce a sfruttare tre palle break. Il sesto game è tiratissimo e alla fine Sonego riesce a tenere la battuta dopo aver annullato due palle break. Nel nono game Sonego si porta sullo 0-40 e al primo match point riesce a chiudere sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno.