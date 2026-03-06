Quando parte Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa 2026: orario 7 marzo, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia sarà uno dei punto di riferimento dell’Italia nella seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo atto andato in scena nella giornata di venerdì, sulle nevi dolomitiche ci sarà spazio per una nuova gara all’insegna della velocità pura, ultimo appuntamento per questa specialità prima delle Finali di Lillehammer: si preannuncia grande spettacolo sulla pista La VolatA e che metterà a dura prova tutte le atlete.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 7 e dunque scatterà alle ore 11.07 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’50” tra la 16 e la 30, a 1’15” dalla 31 in avanti. Previsti tv break di 2’15” dopo i pettorali 15, 22, 30.

Tra le grandi favorite della vigilia per salire sul podio spiccano le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la ceca Ester Ledecka e la nostra Laura Pirovano (vincitrice di gara-1), senza dimenticare della statunitense Breezy Johnson (Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026). L’Italia potrà contare anche su Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere.

Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nella seconda discesa libera della Val di Fassa, il calendario dettagliato, la startlist, il palinsesto tv/streaming della gara della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA DELLA VAL DI FASSA?

CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA DELLA VAL DI FASSA?

Numero 7.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA

Sabato 7 marzo

Ore 10.45 Discesa libera femminile in Val di Fassa – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA VAL DI FASSA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMINILE IN VAL DI FASSA

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

2 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

35 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

44 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

46 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

48 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

49 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

50 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

52 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU