Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspetta

Kamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all’estero dopo aver chiuso la propria avventura con la maglia di Trento, l’opposto della nostra Nazionale si è accasato allo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle e ha messo a segno 528 punti durante le ventisei giornate della regular season, risultando il migliore in assoluto del campionato a livello realizzativo.

Lo ZAKSA ha concluso all’ottavo posto con dodici vittorie (40 punti) ed è riuscito a strappare l’ultimo pass per i playoff che assegneranno il titolo: l’avventura incomincerà ai quarti di finale contro lo Zawiercie, reduce dal successo per 3-0 contro la Lube nell’andata dei quarti della massima competizione europea e grande favorito della vigilia. Rychlicki spera chiaramente di farsi strada nel tabellone e poi sarà pronto per l’intensa estate con la Nazionale, che propone Nations League e gli Europei casalinghi.

Il bomber sarà una validissima opzione per il CT Fefé De Giorgi, che avrà a disposizione l’annunciato titolare Yuri Romanò (top scorer in Russia e grande mattatore agli ultimi Mondiali vinti nelle Filippine) e l’ottimo Alessandro Bovolenta, che si è ben espresso con Piacenza (domenica disputerà la gara-5 dei quarti contro Modena).