Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri

Jessica Rossi è diventata mamma del piccolo David lo scorso luglio e ora si appresta a tornare in gara: a otto mesi di distanza dal lieto evento, la Campionessa Olimpica di Londra 2012 nel trap si rimetterà in gioco nella tappa che aprirà la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. La 34enne sarà protagonista a Tangeri (Marocco) dal 26 al 2 aprile, dove punta a ben figurare e a iniziare nel miglior modo possibile il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La portabandiera dell’Italia ai Giochi di Tokyo 2020, nonché tre volte Campionessa del Mondo a livello individuale (2009, 2013, 2017), è stata selezionata dal DT Marco Conti, che nel trap ha convocato anche Erminio Frasca, Fabio Sollami, Daniele Resca, Alessia Iezzi, Erica Sessa. Sul fronte dello skeet, invece, il DT Luigi Lodde ha selezionato Gabriele Rossetti, Domenico Simeone, Erik Pittini, Sar Bongini, Diana Bacosi, Simona Scocchetti.

Dopo un paio di giorni di qualificazione, sabato 28 marzo si disputeranno le finali di skeet. Per gli atti conclusivi del trap, invece, occorrerà aspettare mercoledì 1° aprile, a cui seguire in chiusura la prova a squadre miste di trap, che sarà protagonista anche nella prossima edizione della rassegna a cinque cerchi.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO TIRO A VOLO A TANGERI

TRAP

MASCHILE: Erminio Frasca, Fabio Sollami, Daniele Resca. Solo per i punti ranking ISSF: Emanuele Iezzi.

FEMMINILE: Alessia Iezzi, Jessica Rossi, Erica Sessa. Solo per i punti ranking ISSF: Valentina Panza.

SKEET

MASCHILE: Gabriele Rossetti, Domenico Simeone, Erik Pittini. Solo per i punti ranking ISSF: Valerio Palmucci.

FEMMINILE: Sara Bongini, Diana Bacosi, Simona Scocchetti. Solo per i punti ranking ISSF: Chiara Di Marziantonio.