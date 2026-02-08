Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi, Iliass Aouani torna in gara

Yeman Crippa ha vinto il Cross di Alà dei Sardi, tradizionale appuntamento del calendario nazionale di corsa campestre andato in scena nella località sarda. L’azzurro ha completato i dieci chilometri con il tempo di 31:42, aprendo nel miglior modo possibile l’annata agonistica dopo aver trascorso un periodo di allenamento ai 2.400 metri sul livello del mare di Iten (Kenya).

L’allievo di Massimo Pegoretti ha fatto il vuoto dopo quattro chilometri, su un terreno reso difficolto dalla pioggia caduta prima delle gare: allungo perentorio che lascia sul posto tutti gli avversari, l’ultimo a resistere è stato Sebastiano Parolini, Campione d’Europa di staffetta che ha poi chiuso al secondo posto con un ritardo di 46 secondi (32:28).

Anche Iliass Aouani è rientrato in gara: il bronzo mondiale di maratona, anch’egli reduce dal raduno di Iten, ha concluso al quarto posto con il crono di 32:51, venendo preceduto dal tunisino Amin Jhinaoui (32:41). Tra le donne, invece, affermazione brillante di Winfred Yavi dal Bahrain, Campionessa Olimpica dei 3000 siepi che ha completato i sei chilometri in 20.37 davanti alla burundese Francine Niyomukunzi (21:40) e alla britannica Emily Collinge (22:21), quarta Licia Ferrari (22.30).