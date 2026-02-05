WTA Ostrava 2026, Katie Boulter si qualifica per le semifinali. Avanti anche la francese Parry

Si sono delineate le semifinali del WTA di Ostrava. Dopo aver eliminato la testa di serie numero uno, la tedesca Tatjana Maria, continua il cammino di Katie Volynets. L’americana ha fatto suo il derby statunitense con la connazionale Alycia Parks in rimonta dopo una battaglia di quasi due ore e mezza con il punteggio di 5-7 6-4 6-2

Adesso in semifinale Volynets se la dovrà vedere con Katie Boulter. La britannica, scivolata al numero 120 del mondo, ha superato in due set la ceca Linda Fruhvirtova con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e otto minuti di gioco.

Una giornata decisamente negativa per le padrone di casa. Infatti anche l’altra ceca presente nei quarti, Nikola Bartunkova, ha subito una pesante sconfitta nel proprio match. Infatti la numero 108 della classifica si è arresa in due rapidi set alla francese Diane Parry per 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

In semifinale Parry se la vedrà con la tedesca Tamara Korpatsch, che ha superato nell’ultimo quarto di finale in programma l’americana Caty McNally in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

RISULTATI WTA OSTRAVA 2026 (5 FEBBRAIO)

Volynets (Usa) b. Parks (Usa) 5-7 6-4 6-2

Boulter (Gbr) b. Fruhvirtova (Cze) 6-3 6-2

Parry (Fra) b. Bartunkova (Cze) 6-1 6-3

Korpatsch (Ger) b. McNally (Usa) 6-4 6-2