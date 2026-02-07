WTA Ostrava 2026, Katie Boulter piega Tamara Korpatsch in tre set e fa suo il torneo ceco

Finito nell’album dei ricordi l’atto conclusivo del torneo WTA di Ostrava. Sul cemento ceco, la britannica Katie Boulter (n.120 del ranking), che sta cercando di ricostruirsi una classifica migliore, ha trionfato in finale contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.124 del mondo) col punteggio di 5-7 6-2 6-1. Un successo in rimonta per la giocatrice del Regno Unito, che aveva bisogno di questo riscontro.

Nel primo set regna sovrano l’equilibrio in campo. Entrambe le tenniste gestiscono abbastanza bene i propri turni al servizio, trovando soluzioni rapide. Nella fase cruciale, però, le occasioni “break” arrivano. E’ Boulter la prima a strappare il servizio alla rivale nel nono game, con la possibilità di chiudere il parziale. Tuttavia, la battuta tradisce anche la britannica. Nella sfida punta a punto, inaspettatamente, Boulter si dimostra meno pronta e il 7-5 sorride alla tedesca.

Nel secondo set la n.120 del ranking cambia decisamente passo, iniziando a trovare maggior profondità nei propri colpi. Korpatsch subisce il break nel terzo e nel settimo game. Il 6-2 è la logica conseguenza di quanto si è visto nella frazione.

Nel terzo set il canovaccio non cambia ed è sempre la britannica ad avere il pallino del gioco in mano. Il break in apertura dà fiducia a Boulter e il bis nel quinto è una sorta di raccomandata con ricevuta di ritorno. L’epilogo è già scritto e il 6-1 sancisce la chiusura della finale.