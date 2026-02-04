WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango

Giornata di ottavi di finale sul veloce indoor di Ostrava. Nel torneo WTA250 ceco si è definito il quadro delle qualificate ai quarti. Da questo punto di vista, Katie Boulter ha convinto nello scontro con la svizzera Viktorija Golubic (n.89 del ranking). La britannica ha fatto valere la sua solidità, regolando l’elvetica con lo score di 6-2 6-2.

La britannica (n.120 del mondo) giocherà il prossimo turno contro la ceca Linda Fruhvirtova (n.121 del mondo), uscita vittoriosa della sfida contro la slovacca Rebecca Sramkova (n.81 del ranking) con lo score di 6-3 6-1. Un dominio quello della padrona di casa, che quindi se la vedrà con la tennista del Regno Unito.

Niente da fare per una delle tenniste di livello di questo torneo, ovvero la colombiana Emiliana Arango. La n.46 del ranking è stata piegata dalla tedesca Tamara Korpatsch (n.124 WTA) con lo score di 6-3 6-4. Un’affermazione netta della teutonica e prossimo incontro nei quarti di finale contro la n.6 del seeding, Caty McNally. La statunitense ha avuto la meglio contro la ceca Tereza Martincova (n.459 del ranking) col punteggio di 6-4 6-4.

In conclusione, vittoria della transalpina Diane Parry (n.119 del mondo) contro l’ungherese Panna Udvardy (n.98 WTA) per 6-1 6-2 e prossimo incrocio contro l’altra ceca Nikola Bartunkova (n.108 del mondo), a segno contro la francese Fiona Ferro (n.281 del ranking) per 6-4 3-6 6-1.