WTA Ostrava 2026, Boulter e Korpatsch raggiungono la finale

La finale del WTA di Ostrava 2026 sarà tra la britannica Katie Boulter e la tedesca Tamara Korpatsch. Una finale sicuramente a sorpresa, visto che sono arrivate due giocatrici che sono entrambe fuori dalle prime cento della classifica mondiale.

Tutto molto facile nella prima semifinale per Katie Boulter. La britannica ha dominato contro l’americana Katie Volynets in due set con un perentorio 6-1 6-3 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Per Boulter si tratta della quinta finale della carriera, la prima dal novembre 2024 (sconfitta ad Hong Kong contro la russa Diana Shnaider) in un anno che l’aveva vista conquistare due titoli a San Diego e Nottingham.

Nell’altra semifinale, invece, sicuramente una sfida decisamente combattuta. A vincere è stata la tedesca Tamara Korpatsch, che ha sconfitto in due set la francese Diane Parry con un duplice 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Si tratta solo della seconda finale della carriera per la numero 124 del mondo, che aveva giocato e vinto la scorsa addirittura nell’ottobre 2023 a Cluj-Napoca.

RISULTATI WTA OSTRAVA 2026

Boulter (Gbr) b. Volynets (Usa) 6-1 6-3

Korpatsch (Ger) b. Parry (Fra) 6-4 6-4