WTA Ostrava 2026: Bartunkova ancora sugli scudi, Blinkova out. Avanti Parks e Linda Fruhvirtova

Sempre più vicino al completamento il quadro dei primi turni con la seconda giornata in archivio al WTA 250 di Ostrava, che vede tornare dopo tre anni e mezzo il tennis in uno dei luoghi più importanti del Paese anche senza mettere in mezzo le ragioni tennistiche. E, in effetti, il discorso legato alle giocatrici ceche ha di che essere approfondito quest’oggi.

Innanzitutto, il motivo è uno: Nikola Bartunkova. La diciannovenne di Praga (sarà ventenne a fine mese), dopo i colpi di mano degli Australian Open, ne piazza un altro, estromettendo la numero 3 del seeding, la russa Anna Blinkova, con un doppio 6-4. Per lei niente confronto con Brenda Fruhvirtova, la minore delle due sorelle, battuta dalla francese Fiona Ferro in modo molto netto.

Da rimarcare quest’oggi anche il successo, appunto, di Linda Fruhvirtova, che ferma subito le speranze di riavere un ruolo di un certo livello di Mona Barthel, la tedesca trentacinquenne con un passato da numero 23. Nessuna partita terminata al terzo set quest’oggi, ma alla fine dei conti sono alcune storie che si fanno vedere.

I primi turni verranno completati domani, contestualmente all’inizio di tre secondi turni. Ovviamente la divisione nello schema orario giornaliero è palese: prima gli esordi, poi gli incontri che valgono l’accesso ai quarti. Tra i debutti di domani da seguire con interesse quello della britannica Katie Boulter contro l’ex campionessa junior del Roland Garros (2022) Lucie Havlickova.

PRIMI TURNI WTA 250 OSTRAVA 2026

RISULTATI DI OGGI

Parks (USA)-Grabher (AUT) 7-6(3) 6-2

L. Fruhvirtova (CZE)-Barthel (GER) [Q] 7-6(4) 6-4

Parry (FRA)-Dodin (FRA) [PR] 6-1 6-3

Ferro (FRA) [Q]-B. Fruhvirtova (CZE) [WC] 6-1 6-1

Bartunkova (CZE)-Blinkova [3] 6-4 6-4

Korpatsch (GER)-Siskova (CZE) [Q] 6-1 6-4

RISULTATI DELLA DOMENICA

Volynets (USA)-Klimovicova (POL) 6-2 6-1

Avanesyan (ARM)-Uchijima (JPN) [7] 6-3 2-6 6-3

Udverdy (HUN) [8]-Vidmanova (CZE) [WC] 7-5 6-

McNally (USA) [6]-Lamens (NED) 6-3 7-5

Martincova (CZE) [WC]-Galfi (HUN) 2-6 6-3 7-5