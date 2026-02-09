WTA Doha 2026, esordio vincente per Andreeva. Si ritira Anisimova, Sakkari sfiderà Paolini

Il torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, completa il programma del primo turno. Esordio vincente per la russa Mirra Andreeva, mentre la grande sorpresa di giornata è rappresentata dal ko di Amanda Anisimova. La campionessa in carica, in non perfette condizioni fisiche, si ritira nel finale del match con Pliskova. La greca Maria Sakkari sarà l’avversaria di Jasmine Paolini al debutto nel torneo per l’azzurra.

L’americana Amanda Anisimova, detentrice del titolo, si ritira contro la ceca Karolina Pliskova sul punteggio di 5-7 7-6(3) 4-1 a favore della ex numero uno del mondo. In chiusura di giornata la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero cinque, elimina la polacca Magda Linette 7-6(0) 6-1 in un’ora e quarantacinque minuti. Maria Sakkari liquida la wild card turca Zeynep Somnez 6-1 6-3 in un’ora e ventidue minuti: la greca affronterà Jasmine Paolini nel secondo turno di domani.

La ceca Linda Noskova, testa di serie numero nove, travolge l’australiana Maya Joint, numero 30 del ranking, 6-4 6-0 in un’ora e cinque minuti. La ceca Katerina Siniakova, numero 44 WTA, liquida la danese Clara Tauson, undicesima testa di serie, 6-4 6-1 in un’ora e sedici minuti.

Nel derby della linea verde la ceca Tereza Valentova, classe 2007, piega la filippina Alexandra Eala, classe 2005, 7-6(6) 6-1 in un’ora e trentatré minuti. L’americana Emma Navarro, dodicesima testa di serie, elimina l’esperta tedesca Tatjana Maria 7-5 6-1 in un’ora e trenta. La cinese Qinwen Zheng, al rientro dopo l’infortunio, rimonta la statunitense Sofia Kenin 4-6 6-1 6-2 in due ore.

La lettone Jelena Ostapenko, numero 24 del ranking, doma la qualificata russa Anastasia Zakharova 6-7(6) 6-3 6-4 al termine di una maratona di due ore e quarantuno minuti. La cinese Xinyu Wang, numero trentatré WTA, batte la colombiana Emiliana Arango 6-1 7-5 in un’ora e ventuno minuti. L’ucraina Dayana Yastremska regola la spagnola Cristina Bucsa 6-4 4-6 7-6 (5) in due ore e trentaquattro minuti.

La russa Anna Kalinskaya annichilisce la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 6-2 6-1 in un’ora e nove minuti. La qualificata Camila Osorio approfitta del ritiro della britannica Emma Raducanu sul punteggio di 2-6 6-4 2-0 a favore della giocatrice colombiana. L’indonesiana Janice Tjen, numero 46 del ranking, domina la brasiliana Beatriz Haddad Maia 6-0 6-1 in un’ora e dieci minuti.