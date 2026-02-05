WTA Cluj-Napoca 2026: Raducanu e Cirstea in semifinale, onda ucraina con Oliynykova e Snigur

In archivio la giornata dei quarti di finale al WTA 250 di Cluj-Napoca. Come vedremo, da una parte sono le teste di serie ad inserirsi all’interno delle semifinali, dall’altra c’è un vero e proprio avanzare dell’Ucraina tennistica, con due volti nuovi ai più: gli stessi due che erano al via del torneo.

Partiamo dalla parte alta del tabellone, quella in cui Emma Raducanu non perde tempo ed elimina la polacca Maja Chwalinska per 6-0 6-4, assicurandosi senza troppa fatica la semifinale. Dall’altra parte della rete avrà Oleksandra Oliynykova, al debutto nel novero delle migliori quattro di un qualsiasi WTA e ottima autrice di un 6-4 6-4 sulla cinese Xinyu Wang, numero 4 del seeding. Una personalità fortissima, la sua, unita a una storia che ha per certi versi dell’incredibile e a un immenso orgoglio che non manca mai di sottolineare, soprattutto nella chiave che riguarda il suo Paese.

Nella parte bassa del tabellone, invece, per Sorana Cirstea c’è il successo su Anastasia Potapova: l’ultima delle padrone di casa rimaste elimina la russa diventata austriaca per 7-5 6-4. E, in semifinale, avrà la qualificata ucraina Daria Snigur, finora nota in particolare per aver battuto Simona Halep al primo turno degli US Open 2022. Un’autentica lotta, la sua, per battere la cinese Yue Yuan 4-6 6-0 7-5.

Si tratterà di due semifinali totalmente inedite sul circuito WTA, e anche per Snigur la prima volta nelle migliori quattro di un evento di tale portata. Raducanu, invece, va alla caccia di quella che sarebbe la prima finale dagli US Open 2021, quelli che vinse creando una delle storie più incredibili di sempre del tennis. Quanto a Cirstea, invece, alla sua ultima stagione è ancora in corsa per provare a diventare una delle giocatrici più longeve tra un titolo e l’altro sul tour principale (il primo dei suoi tre trofei l’ha alzato a Tashkent nel 2008).

RISULTATI QUARTI DI FINALE WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2026

Raducanu (GBR) [1]-Chwalinska (POL) [Q] 6-0 6-4

Oliynykova (UKR)-Xinyu Wang (CHN) [4] 6-4 6-4

Cirstea (ROU) [3]-Potapova (AUT) [5] 7-5 6-4

Snigur (UKR) [Q]-Yuan (CHN) 4-6 6-0 7-5