WTA Cluj 2026, Raducanu e Danilovic accedono agli ottavi di finale

Il torneo WTA di Cluj 2026 inizia il suo cammino proponendo sette match di primo turno. Esordio in scioltezza per la britannica Emma Raducanu. La prima favorita del tabellone approda, senza eccessivi patemi, agli ottavi di finale. Passa il turno anche la serba Olga Danilovic.

Emma Raducanu, testa di serie numero uno, liquida la belga Greet Minnen 6-0 6-4 in un’ora e undici minuti. La britannica parte a razzo e travolge l’avversaria nel parziale inaugurale chiudendo i conti in ventisei minuti. Si rivela più equilibrato il secondo set, risolto da Raducanu grazie al break operato nel terzo gioco. La serba Olga Danilovic, testa di serie numero sette, regola la wild card romena Miriam Bianca Bulgaru 6-4 6-3 in un’ora e trentasei minuti.

La slovena Kaia Juvan regola la giovane wild card romena Elena Ruxandra Bertea 6-3 6-4 in un’ora e quarantasei minuti. In chiusura di giornata la veterana romena Sorana Cirstea supera l’uzbeka Kamilla Rakhimova 6-4 6-4 in un’ora e quarantuno minuti dopo aver rimontato dal 2-4 nel secondo set. La russa Anastasia Zakharova, numero 107 WTA, rimonta la ceca Karolina Pliskova 4-6 6-2 6-2 in un’ora e cinquantaquattro minuti.

La qualificata polacca Maja Chwalinska, numero 131 WTA, elimina la wild card romena Anna Bogdan 6-3 6-3 in un’ora e trentuno minuti. La lucky loser slovena Tamara Zidansek, numero 157 del ranking, piega la connazionale Veronika Erjavec 6-1 6-4 in un’ora e ventidue minuti.