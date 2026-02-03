WTA Cluj 2026, epilogo amaro per Stefanini. La romena Cristian passa in volata

L’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Cluj riserva un epilogo amaro per Lucrezia Stefanini. La romena Jaqueline Cristian, testa di serie numero due, prevale in volata, al termine di una battaglia di due ore e venti minuti, con il punteggio di 6-2 2-6 7-5 e approda agli ottavi di finale, turno in cui sfiderà l’ucraina Daria Snigur.

La romena ottiene il break a zero in apertura e, grazie alla prima vincente, legittima il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’azzurra si scuote, trova ritmo sui colpi da fondo e, dopo aver annullato la possibilità dello 0-3, si sblocca siglando il 2-1 con il servizio e sul diritto fuori misura dell’avversaria accorcia sul 3-2. La tennista toscana, dopo aver rimontato da 0-30, perde nuovamente il servizio sulla fulminante risposta di rovescio che consegna il 5-2 alla testa di serie numero due. Cristian non trema e, con l’ottima prima centrale, chiude il primo parziale sul 6-2.

Stefanini apre la seconda frazione di gioco con il turno di battuta difeso a zero. La romena replica con l’immediato 1-1. La svolta arriva nel quarto gioco quando la toscana aumenta la spinta, sfrutta il doppio fallo dell’avversaria e, con lo smash, firma il break del 3-1. L’azzurra allunga sul 4-1, punto firmato dal dirompente rovescio con cui costringe la rivale all’errore. Stefanini continua a spingere, disegna il campo da fondo e con uno straordinario punto in difesa forza l’errore di Cristian per il 6-2 della seconda frazione di gioco.

Sulle ali dell’entusiasmo l’azzurra inizia il terzo set con il punto dell’1-0. La numero trentacinque del ranking ribatte con l’immediato 1-1. La sfida prosegue nel rispetto dei turni di servizio con le due rivali che si ribattono colpo su colpo a ritmi decisamente elevati. Nel quinto gioco la romena firma il break del 3-2 con il diritto al volo, ma la replica della sua avversaria è immediata con il 3-3. Le due giocatrici continuano a darsi battaglia sfoderando tutto il meglio del proprio repertorio fino alla volata conclusiva favorevole alla seconda favorita del tabellone. Cristian firma il break a zero per il 6-5, si procura match point con la volée di diritto e firma il definitivo 7-5 sul rovescio fuori misura dell’italiana.

Stefanini chiude la sua prestazione con un ace, commette cinque doppi falli e serve il 72% di prime. La giocatrice toscana vince il 61% di punti sulla prima e solo il 50% sulla seconda. Il computo totale del punteggio premia 85-73 la favorita romena che vince nove degli ultimi dieci punti.