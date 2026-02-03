WTA Abu Dhabi 2026: Tauson avanti facilmente, Navarro out

In archivio metà dei secondi turni al WTA 500 di Abu Dhabi, il maggiore dei tornei della settimana in tutti i sensi considerato il livello delle giocatrici in scena e, naturalmente, la categoria. Tra sorprese e incontri dal risultato netto andiamo a scoprire come si è evoluta la giornata, in attesa delle sfide che allineeranno domani tutto il tabellone ai quarti.

Si parte dalla fine, cioè dall’ultimo match in programma, quello nel quale la danese Clara Tauson non ha troppe difficoltà, dopo un inizio leggermente balbettante, a superare la qualificata svizzera Simona Waltert per 6-3 6-1. Dall’altra parte della rete ci sarà, a sorpresa, McCartney Kessler: per l’americana bel 6-3 6-2 sulla numero 6 del seeding, la canadese Leylah Fernandez.

Tutto tranquillo per la numero 5 del tabellone, Liudmila Samsonova: doppio 6-2 per la russa sull’indonesiana Janice Tjen. E dall’altra parte non avrà Emma Navarro, ma Hailey Baptiste, vittoriosa nel confronto a stelle e strisce e, in particolare, nell’unico incontro odierno che si è chiuso al terzo set.

Nella giornata di domani tanti i motivi d’interesse: Bencic-Kartal è un confronto non banale per le caratteristiche della britannica, Bejlek-Ostapenko sa tanto di generazionale, Sasnovich-Eala vede favorita la filippina, Yastremska-Alexandrova è molto più complessa da predire del puro discorso di classifica.

RISULTATI WTA 500 ABU DHABI 2026 OGGI

Tauson (DEN) [3]-Waltert (SUI) [Q] 6-3 6-1

Kessler (USA)-Fernandez (CAN) [6] 6-3 6-2

Samsonova [5]-Tjen (IDN) 6-2 6-2

Baptiste (USA) [WC]-Navarro (USA) 7-6(6) 0-6 6-3