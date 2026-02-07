WTA Abu Dhabi 2026, Sara Bejlek conquista il primo titolo in carriera: sconfitta Alexandrova in due set

La ceca ventenne Sara Bejlek ha completato sabato una sorprendente cavalcata conquistando il primo titolo in singolare del WTA Tour, Driven by Mercedes-Benz, al Mubadala Abu Dhabi Open, grazie alla vittoria per 7-6(5), 6-1 su Ekaterina Alexandrova, il suo settimo successo in otto giorni nel torneo WTA 500.

Mancina di 20 anni, Bejlek si era presentata al torneo da numero 101 del ranking PIF WTA e aveva dovuto superare due turni di qualificazione per accedere appena al secondo tabellone principale WTA 500 della sua carriera. Da lì in poi sono arrivati altri traguardi importanti per l’ex campionessa junior di doppio al Roland Garros.

Con questo successo ha raddoppiato il totale di vittorie in carriera contro giocatrici Top 20, superando la numero 11 del mondo Alexandrova e allontanandosi dalla testa di serie numero 2 in 1 ora e 39 minuti, dopo un primo set molto combattuto.

Bejlek ha condotto per gran parte del parziale iniziale, ma Alexandrova è sembrata vicina alla rimonta dopo aver annullato due set point nel dodicesimo gioco. La russa si è portata avanti 4-2 al cambio di campo nel tie-break. Tuttavia Bejlek, che aveva vinto il primo set in tutte le precedenti partite del torneo, non ha ceduto: ha conquistato cinque degli ultimi sei punti chiudendo il set.

Nel secondo parziale la ceca ha preso il largo subito, strappando il servizio nel primo game e infilando dieci punti consecutivi, trasformando il 2-1 in un netto 5-1, fino a chiudere l’incontro in due set.

Bejlek è la seconda campionessa non testa di serie consecutiva ad Abu Dhabi: lo scorso anno il titolo era andato a Belinda Bencic, vincitrice da wild card dopo una pausa di un anno per la nascita della prima figlia. È inoltre la prima qualificata a vincere il torneo nei suoi cinque anni di storia e la prima campionessa ceca dell’evento.

Dopo aver raggiunto il suo miglior ranking in carriera, numero 75, nel novembre scorso, Bejlek entrerà per la prima volta nella Top 50 del ranking PIF WTA a partire dalla prossima settimana.