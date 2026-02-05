WTA Abu Dhabi 2026, Clara Tauson ed Ekaterina Alexandrova in semifinale

Calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Abu Dhabi. Sul cemento degli Emirati Arabi la qualità delle partite è stata tale da portare a un roster di qualificate per le semifinali di qualità. Niente da fare per Liudmila Samsonova.

La russa (n.18 del mondo) è stata sconfitta dall’americana Hailey Baptiste (n.56 del mondo) col punteggio di 6-2 4-6 6-4 in 2 ore e 19 minuti di partita. Un match lottato in cui la determinazione dell’americana è stato il fattore discriminante.

Nel penultimo atto, Baptiste se la vedrà contro l’altra russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del mondo). Quest’ultima ha avuto la meglio nella sfida contro la filippina Alexandra Eala (n.45 del mondo) col punteggio di 6-3 6-3. Un incontro giocato molto bene da Alexandrova, che ha fatto valere il differente peso di palla a proprio vantaggio.

Pronostici rispetti nella sfida tra la danese Clara Tauson (n.16 del mondo) e la statunitense McCartney Kessler (n.32 del mondo). La danese ha regolato l’avversaria con un secco 2-0, sullo score di 6-3 6-4. In semifinale Tauson sfiderà la ceca Sara Bejlek (n.101 del ranking), che a sorpresa ha battuto la britannica Sonay Kartal (n.61 del mondo).