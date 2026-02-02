WTA Abu Dhabi 2026, buon esordio per Ostapenko e Yastremska. Eliminata Badosa

Si sono completati i match di primo turno del WTA di Abu Dhabi. Continua il momento negativo di Paula Badosa, che è stata subito eliminata al primo turno dalla bielorussa Aljaksandra Sasnovic. La spagnola, numero otto del seeding, è stata sconfitta in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dopo due ore di gioco. Sasnovich affronterà ora la filippina Alexandra Eala, che ha superato la turca Zeynep Sonmez in due set per 6-4 6-3.

Sarà la britannica Sonay Kartal l’avversaria della svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero uno. Kartal ha vinto all’esordio contro la spagnola Cristina Bucsa per 6-3 7-6. Colpo un po’ a sorpresa della svizzera Simona Waltert, che ha sconfitto in rimonta l’australiana Daria Kasatkina con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. L’elvetica affronterà ora al prossimo turno la danese Clara Tauson, numero tre del seeding.

Bella vittoria della lettone Jelena Ostapenko, che recupera un set di svantaggio alla russa Oksana Selekhmeteva e si impone per 5-7 7-6 6-2 e se la vedrà ora con la ceca Sara Bejlek, proveniente dalle qualificazioni, che ha dominato contro l’americana Ashlyn Krueger con un perentorio 6-3 6-0.

Passa il turno anche l’ucraina Dajana Yastremska, che ha battuto per 6-2 7-5 la brasiliana Beatriz Haddad Maia ed affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero due. Buon esordio anche per l’indonesiana Janice Tjen, che ha sconfitto l’australiana Maya Joint per 7-6 3-6 6-3 e sarà la prossima avversaria della russa Ljudmila Samsonova.

RISULTATI WTA ABU DHABI 2026 (2 FEBBRAIO)

Sasnovich (Blr) b. Badosa (Esp) 6-4 3-6 6-1

Kartal (Gbr) b. Bucsa (Esp) 6-3 7-6

Bejlek (Cze) b. Krueger (Usa) 6-3 6-0

Waltert (Sui) b. Kasatkina (Aus) 6-7 6-3 6-4

Tjen (Ina) b. Joint (Aus) 7-6 3-6 6-3

Yastremska (Ukr) b. Haddad Maia (Bra) 6-2 7-5

Ostapenko (Lat) b. Selekhmeteva (Rus) 5-7 7-6 6-2

Eala (Phi) b. Sonmez (Tur) 6-4 6-3