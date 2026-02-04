Waterpolo Preview: Setterosa ko con l’Olanda. Ora la Grecia per il bronzo europeo

Il Setterosa si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile. Nella seconda semifinale del torneo, l’Italia viene sconfitta 8-4 dall’Olanda, pagando un approccio complicato alla gara e, soprattutto, le difficoltà nella fase di finalizzazione contro una difesa arancione solida e ben organizzata. Le azzurre riescono a mantenere un buon livello nella fase difensiva, ma non trovano continuità in attacco e non riescono a scardinare l’impianto tattico delle quotate avversarie, vedendo così sfumare l’accesso alla finale. A commentare la prova del Setterosa è Roberta Santapaola, attaccante del Cosenza Pallanuoto, che analizza la prestazione della Nazionale, sottolinea gli aspetti positivi sul piano difensivo e le difficoltà emerse in fase offensiva. La semifinale persa costringe inoltre l’Italia a rinviare ancora l’appuntamento con una finale europea, che manca ormai da quattordici anni. Ora è prioritario azzerare la delusione e concentrare tutte le energie sulla finale per il bronzo. Nell’altra semifinale, l’Ungheria ha superato la Grecia dopo i tiri di rigore. Le azzurre si giocheranno quindi il gradino più basso del podio proprio contro la Grecia, ritrovando sulla propria strada la squadra che le aveva già superate nel match dello scorso 31 gennaio. Analisi della semifinale, chiavi tecniche e prospettive verso la finale per il bronzo del Setterosa. #pallanuoto #waterpolo #Setterosa #pallanuotofemminile #EuropeiPallanuoto #ItaliaOlanda #semifinale #finaleperilbronzo #Grecia