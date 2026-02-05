Volta Comunitat Valenciana 2026: Remco Evenepoel si aggiudica la cronometro. Il vento neutralizza la classifica generale

Una cronometro senza bici da cronometro. Il vento rivoluziona la seconda tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Alla fine il pronostico è ovviamente rispettato: quando c’è in gara Remco Evenepoel nella sfida alle lancette si corre per il secondo posto. La giuria però ha deciso di neutralizzare la corsa in chiave classifica generale a causa delle folate che avrebbero potuto mettere in difficoltà i corridori.

Quarta vittoria su cinque uscite nel 2026 per il campione del mondo in carica della specialità: il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe non si è preoccupato di gestire la situazione ed è andato a prendersi il successo. Alle sue spalle ecco il compagno di squadra Aleksandr Vlasov, staccato di 6”, poi il ceco Mathias Vacek (Lidl – Trek). Ricordiamo che al comando della graduatoria resta Biniam Girmay (NSN Cycling Team), vincitore di ieri, che oggi ha passeggiato lungo il percorso.

I migliori in casa Italia sono Giulio Pellizzari, dodicesimo, con una prova che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, e Antonio Tiberi, che chiude quattordicesimo.